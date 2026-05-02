LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – De Bruyne un fantasma in una casa con molti spettri

Milinkovic-Savic 6.5 – Tra uscite basse e interventi con buona reattività, risolve molti problemi.
Beukema 5 – Qualche affanno e interventi non di grande tempismo.
Rrahmani 6 – Qualche calo di tensione, ma anche un paio di interventi decisivi, come quello sulla linea ad inizio gara.
(Spinazzola s.v.)
Buongiorno 5.5 – Non commette errori difensivi evidenti, ma soffre talvolta la mancanza di punti di riferimento fissi e non è pulito in impostazione.
Politano 5.5 – Tocca pochi palloni ed è spesso avulso dalla manovra. Cresce nel finale e colpisce un gran palo con una conclusione a giro dalla distanza.
Lobotka 5 – Non riesce a impadronirsi delle sorti del centrocampo e soffre molto il gioco avversario.
McTominay 5.5 – Anche lui si vede poco. Ha una buona opportunità intorno all’80’, ma calcia a lato.
Gutierrez 6 – Gara ordinata, senza spunti ma difensivamente ordinata.
De Bruyne 4.5 – Tocca pochissimi palloni e non incide mai. Un fantasma in campo, ma non l’unico.
(Anguissa 5.5 – Dona un po’ di fisicità al centrocampo, ma di nota prevalentemente per palloni persi.)
Alisson 5.5 – Qualche accelerazione pericolosa ad inizio gara, poi la squadra smette di proporre gioco e si eclissa anche lui.
Hojlund 5 – Ha un paio di pallide possibilità per farsi vedere dalle parti di Butez, ma con scarso profitto. Poco assistito dalla squadra, come spesso accade.