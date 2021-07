Napoli: oggi, a Castel Volturno, alle 15 conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti

Inizia ufficialmente oggi, a Castel Volturno, l’avventura partenopea del nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti. Quest’ultimo sarà presentato in conferenza stampa, alle ore 15, nel Centro sportivo della provincia di Caserta. Il presidente De Laurentiis che ha sempre stimato l’allenatore ex Roma e Inter, ha deciso di ingaggiare all’ombra del Vesuvio il mister toscano con lo scopo di riportare il suo Napoli nella maggiore competizione continentale per clubs da dove manca da due anni. Del resto lo Spallettone di Certaldo, è assai noto per aver conquistato in carriera ben 11 piazzamenti in zona Champions, con le squadre che ha allenato. L’impresa più eclatante fu quella con l’Udinese. Il caso più spinoso, in casa Napoli, in questo momento, è quello relativo al rinnovo di Lorenzo Insigne, il cui desiderio, da buon napoletano, è quello di restare, tuttavia, per ora, la situazione è nettamente in fase di stallo. Ovviamente il neo allenatore del Napoli non vorrebbe che il talento di Frattamaggiore non rinnovasse col Napoli. Dopo la mancata qualificazione in Champions, attualmente, la piazza napoletana è ancora arrabbiata, delusa e sconfortata, per cui Spalletti è chiamato a tentare di riportare trai i tifosi quell’entusiasmo e quella passione per i colori azzurri che tornerà solo attraverso i risultati. Naturalmente oggi l’allenatore partenopeo, non potrà rispondere su cosa è accaduto nell’ultima di campionato con il Verona, una partita avvolta dal mistero che, nessuno mai mai riuscirà a risolvere, però dovrà sicuramente esprimersi, senza fare nomi, sul prossimo mercato estivo della società. Quali saranno i ruoli da rinforzare e quali giocatori sono per lui imprescindibili. Insomma dovrà chiarire diversi dubbi, sperando che parli in modo semplice e non incomprensibile come spesso ha fatto in altri club.