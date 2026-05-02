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LA PARTITA – Como-Napoli 0-0, termina a reti bianche al Senigaglia

Mariano Potena 2 Maggio 2026 0 1 min read

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Como al Senigaglia.

PRIMO TEMPO

Al 8’ pericoloso il Como con Douvikas che si invola in area, salta Milinkovic-Savic ed effettua la conclusione, grande salvataggio di Rrahmani sulla linea. Al 17’ colpo di stesta di McTominay sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina di poco fuori. Al 22’ destro a giro di Baturina, pallone che termina fuori. Al 30’ grande parata con i piedi di Milinkovic-Savic su un tiro pericoloso di Diao. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ripresa a ritmi più bassi ma molto combattuta da entrambe le squadre. All’80’ occasione per il Napoli con McTominay che riceve il pallone da Hojlund ed effettua la conclusione, ma spedisce il pallone di poco a lato. Poco dopo franti ro di Politano che colpisce il palo. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 93’ termina la gara.

IL TABELLINO

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (80′ Alberto Moreno); Perrone, Da Cunha; Diao (86′ Vojvoda), Paz, Baturina (80′ Jesus Rodriguez); Douvikas (80′ Morata).

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Napoli(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (80′ Spinazzola), Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne (61′ Anguissa), Alisson Santos; Hojlund.

A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Ramon (C)

Mariano Potena

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