Napoli, Allegri porta con sé i suoi fedelissimi: in quota è vicino il doppio colpo Rabiot (1,75) e Vlahovic (2,00)

ROMA – Dopo la separazione a dir poco burrascosa con il Milan, Massimiliano Allegri sta già lavorando da nuovo allenatore del Napoli. Il passaggio del tecnico livornese alla corte di Aurelio De Laurentiis, infatti, sembra ormai cosa fatta, tanto che Max starebbe già spingendo per portare con sé due suoi grandi fedelissimi. Come riporta Agipronews, secondo gli esperti delle quote di Goldbet e Planetwin365, Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic sono entrambi vicinissimi al trasferimento al Napoli, proposto rispettivamente a 1,75 per il francese e a 2,00 per il serbo. Un doppio colpo possibile, due pedine importanti per Allegri, che ha già allenato entrambi i giocatori alla Juventus, oltre che nell’ultima stagione al Milan, nel caso del centrocampista, e che ora spera di ritrovare nuovamente al Napoli.
AB/Agipro