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Napoli, Allegri porta con sé i suoi fedelissimi: in quota è vicino il doppio colpo Rabiot (1,75) e Vlahovic (2,00)

Vincenzo Letizia 1 Giugno 2026 0 37 sec read

ROMA – Dopo la separazione a dir poco burrascosa con il MilanMassimiliano Allegri sta già lavorando da nuovo allenatore del Napoli. Il passaggio del tecnico livornese alla corte di Aurelio De Laurentiis, infatti, sembra ormai cosa fatta, tanto che Max starebbe già spingendo per portare con sé due suoi grandi fedelissimi. Come riporta Agipronews, secondo gli esperti delle quote di Goldbet Planetwin365Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic sono entrambi vicinissimi al trasferimento al Napoli, proposto rispettivamente a 1,75 per il francese e a 2,00 per il serbo. Un doppio colpo possibile, due pedine importanti per Allegri, che ha già allenato entrambi i giocatori alla Juventus, oltre che nell’ultima stagione al Milan, nel caso del centrocampista, e che ora spera di ritrovare nuovamente al Napoli.

AB/Agipro

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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