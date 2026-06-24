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Il nuovo Napoli di Max: Hojlund-Lukaku, la coppia dei desideri e il colpo Kovar tra i pali

Vincenzo Letizia 24 Giugno 2026 0 1 min read


NAPOLI – Ripartire da un centravanti di ruolo, anzi due. Massimiliano Allegri si appresta a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli con le idee chiarissime e una “manìa” tattica ben precisa: il doppio attacco. Il tecnico livornese si troverà a disposizione una coppia offensiva che ha inseguito a lungo in passato, a maglie invertite. Avrebbe voluto Rasmus Hojlund ai tempi del Milan e aveva chiesto a gran voce Romelu Lukaku per la sua Juventus; ora il destino (e il mercato azzurro) glieli consegna entrambi per l’assalto allo scudetto.
La certezza da cui ricominciare è Hojlund. Il danese ex Manchester United, riscattato dal Napoli per 44 milioni di euro dopo l’ottima stagione da 16 gol complessivi (12 in campionato), sarà il punto di riferimento centrale nel ritiro di Dimaro al via il 17 luglio. Un attaccante totale, plasmato lo scorso anno da Conte, capace di legare il gioco, proteggere palla e attaccare la profondità. Al suo fianco, Allegri attende anche “Big Rom”: il belga, sebbene legato a dinamiche contrattuali ancora da definire e distratto dal Mondiale, rappresenta il profilo ideale per fisicità ed esperienza per completare un reparto atomico.
Nel frattempo, la dirigenza azzurra capitanata dal ds Manna non perde d’occhio il futuro della porta. Il nome caldo resta quello di Matej Kovar. Il portiere classe 2000, appena riscattato dal Bayer Leverkusen ma di proprietà del Psv, è attualmente focalizzato sulla Coppa del Mondo con la sua Repubblica Ceca, attesa dalla sfida decisiva contro il Messico. Kovar, che si era già messo in luce nella scorsa Champions League proprio contro il Napoli, rimane un obiettivo concreto per la società partenopea, pronta ad affondare il colpo non appena i riflettori della rassegna iridata si saranno spenti.
L’impressione è che il Napoli stia costruendo una rosa a immagine e somiglianza del suo nuovo allenatore. Un mix di potenza fisica, verticalità e solidità internazionale che candida prepotentemente i partenopei ai vertici della prossima Serie A. Se Manna riuscirà a consegnare ad Allegri le chiavi di questo instant team, il divertimento al Maradona è assicurato.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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