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Christian Eriksen non ha paura: pronto a tornare nuovamente in campo

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 22 sec read

Il centrocampista danese Christian Eriksen si appresta a iniziare un programma di riabilitazione individuale in Danimarca per riprendere la sua carriera nel calcio professionistico, ignorando il secondo collasso subito il mese scorso. Lo scrive il Daily Mail. Nonostante le forti preoccupazioni e i pareri contrari espressi dai dottori sulla sua salute, la ferma determinazione del giocatore ha prevalso, spingendolo a rifiutare l’idea del ritiro e a pianificare il proprio percorso per un rientro in campo.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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