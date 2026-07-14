COPERTINA

De Laurentiis-Allegri, è già show: «Ma allora punti alla finale di Champions?»

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 2 min read


Il San Carlo si tinge d’azzurro: De Laurentiis blinda Allegri tra sogni di Champions e “teatrini” necessari

NAPOLI – Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, il Teatro San Carlo di Napoli, ma lo spartito recita un misto di ambizione europea e pragmatismo tipico del calcio d’angolo. La presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli si trasforma immediatamente in uno show in pieno stile Aurelio De Laurentiis, fatto di battute affilate, ammissioni di mercato e una forte dichiarazione d’intenti che punta dritto all’Europa che conta.

La scintilla: “Vuoi la finale il 30 maggio?”

Il momento clou della mattinata arriva quando il tecnico livornese, parlando di programmazione e focus stagionale, sottolinea un concetto a lui caro: “L’importante è arrivare al 30 maggio avendo raggiunto degli obiettivi“.
Un assist perfetto per il patron azzurro, che non si fa pregare e lo interrompe a bruciapelo con un sorriso sornione:
Ma allora vuoi arrivare in finale di Champions, visto che la finale è il 30 maggio?”
La battuta strappa il sorriso ad Allegri e l’applauso della platea, fissando di fatto, e senza troppi giri di parole, l’orizzonte massimo delle ambizioni partenopee per questa nuova era tecnica.

I retroscena del corteggiamento e la filosofia dei contratti

A bocce ferme, De Laurentiis non si nasconde e affronta con la consueta schiettezza le indiscrezioni sul passato, confermando di aver cercato il tecnico ben prima di questa estate:
Lo avevo già chiamato più volte in passato, ma è normale, lo fanno tutti. C’è un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, e se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono ci si chiede se è giusto crearsi delle assicurazioni lungo il percorso, per cui è ovvio che l’ho chiamato, così come ho chiamato altri allenatori, ma è normale. Non credo di farlo solo io ma anche altri direttori sportivi.”
Tra empatia e “scazzi”: nasce la nuova intesa
Al di là delle clausole e dei corteggiamenti passati, il presidente del Napoli ha voluto blindare pubblicamente la centralità dell’intesa umana con il nuovo mister, elemento imprescindibile per far funzionare la complessa macchina azzurra:
Detto ciò, i rapporti umani sono fondamentali nei rapporti di lavoro con gli allenatori. Senza quello non comincia nemmeno il rapporto. E con Allegri c’è sintonia. Ma è anche vero che se non c’è scazzo non c’è amore. E poi possiamo pure pensare di metterci d’accordo per fare un po’ di teatrino.”

La realpolitik azzurra riparte dal “corto muso”

L’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli segna uno spartiacque netto nella gestione De Laurentiis. Accostare la spettacolarità della piazza partenopea alla concretezza quasi scientifica del tecnico toscano è una scommessa affascinante. Le parole del patron al San Carlo rivelano una chiara operazione di realpolitik: blindare lo spogliatoio con un profilo d’esperienza internazionale, accettando persino il rischio di inevitabili frizioni caratteriali pur di riportare il Napoli ai vertici europei. Se il “teatrino” tra i due funzionerà anche davanti alle telecamere, sarà solo il campo a dirlo, ma le basi per una stagione di altissimo profilo, con gli occhi fissi sulla notte del 30 maggio, sono state ufficialmente gettate.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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