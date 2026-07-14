CALCIOMERCATO

Napoli, Manna: “Vergara? Abbiamo continuato un progetto a lungo termine”

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 43 sec read

Direttamente dal palco del teatro San Carlo, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul mercato partendo dall’imminente rinnovo di Vergara: “Antonio ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti. Essendo un giocatore formato nel Napoli ha dato lustro alla nostra identità. Ha dimostrato di essere un giocatore importante e che ha sposato un progetto lungo e che quest’anno abbiamo continuato“. 

Con il rientro dal prestito di Lucca, saranno quattro i centravanti a disposizione di Allegri per la nuova stagione: “L’anno scorso avevamo Lukaku, che è stato l’attaccante dello scudetto. La squadra era stata costruita in un modo che ci bastavano due attaccanti (Lucca e Lukaku). Dopo l’infortunio di Lukaku abbiamo avuto l’opportunità di acquistare Hojlund. Dopo il mancato rientro di Lukaku abbiamo puntato su Giovane. Oggi partiamo con Lukaku, Hojlund, Lucca e Giovane, poi vedremo cosa ci dirà il mister“. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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