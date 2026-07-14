Napoli, Manna: “Vergara? Abbiamo continuato un progetto a lungo termine”

Direttamente dal palco del teatro San Carlo, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul mercato partendo dall’imminente rinnovo di Vergara: “Antonio ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti. Essendo un giocatore formato nel Napoli ha dato lustro alla nostra identità. Ha dimostrato di essere un giocatore importante e che ha sposato un progetto lungo e che quest’anno abbiamo continuato“.

Con il rientro dal prestito di Lucca, saranno quattro i centravanti a disposizione di Allegri per la nuova stagione: “L’anno scorso avevamo Lukaku, che è stato l’attaccante dello scudetto. La squadra era stata costruita in un modo che ci bastavano due attaccanti (Lucca e Lukaku). Dopo l’infortunio di Lukaku abbiamo avuto l’opportunità di acquistare Hojlund. Dopo il mancato rientro di Lukaku abbiamo puntato su Giovane. Oggi partiamo con Lukaku, Hojlund, Lucca e Giovane, poi vedremo cosa ci dirà il mister“.