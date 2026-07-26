SSC NAPOLI | Stasera l’ultima amichevoile con la Carrarese, ieri sera la festa di piazza con l’abbraccio a staff e giocatori

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 26 LUGLIO 2026 – L’abbraccio con i tifosi in piazza Madonna della Pace gremita in ogni ordine di posto ha chiuso ieri sera la serie di appuntamenti pubblici SSC Napoli con la squadra a sfilare sul palco, cui è seguito il ringraziamento di Max Allegri, al Trentino, alla val di Sole e a Dimaro Folgarida, e ai supporters partenopei per quella che è stata una serata di festa.

È stato un momento di grande festa con tutti i giocatori della rosa, dai portieri agli attaccanti, passando per difensori e centrocampisti, e poi lo staff tecnico che sono saliti sul palco per prendersi gli applausi della piazza.

Dal momento di leggerezza, con calciatori e tecnici avvolti dal coinvolgente entusiasmo del popolo azzurro, si passa oggi al secondo e ultimo impegno ufficiale del ritiro, previsto per le 18 con il Napoli che, sullo splendido manto della SKI.IT Arena di Carciato, affronterà la Carrarese, compagine che sta svolgendo il proprio ritiro precampionato a Caldaro, in Alto Adige e si appresta a vivere la sua seconda avventura consecutiva in serie B. Stamane allenamento per i giocatori non convocati per la partita di oggi. Relax per gli altri

Sono disponibili ancora biglietti su Ticketone e all’ufficio turistico posto a piano terra nel Municipio di Dimaro.

La formazione toscana è stata una delle rivelazioni dello scorso torneo cadetto. Da neopromossa ha conquistato agevolmente la salvezza diretta e, addirittura, è rimasta in corsa sino alle ultime giornate per un posto nei playoff.

Affidata da poche settimane a Gabriele Cioffi, già sulle panchine di Verona e Udinese, la Carrarese è un perfetto mix di giocatori giovani in rampa di lancio ed elementi più esperti.

Tra i calciatori cardine degli azzurro – gialli vi sono anche due altoatesini, entrambi cresciuti e formatisi nel settore giovanile del Suedtirol, prima di lasciare la provincia di Bolzano.

E, uno dei due, sarà anche ex di turno: il 25enne esterno offensivo Simone Zanon ha infatti indossato la maglia della squadra “Primavera” del Napoli per 18 mesi, da gennaio 2019 sino a giugno 2020.

Al termine dell’esperienza in riva al Golfo si è trasferito al Seregno, in serie D, con cui ha vinto il campionato. A giugno 2021 si è trasferito al Sangiuliano, vincendo il suo secondo torneo di serie D e venendo confermato anche per la stagione successiva in serie C.

Dopo una stagione eccellente è passato alla Carrarese, con cui nel 2023 ha vinto il suo terzo campionato, questa volta in C e conquistando la promozione in B. Nelle due successive annate nel torneo cadetto ha totalizzato complessivamente 70 presenze, realizzando anche 5 reti e sfornando la bellezza di 11 assist.

Nell’organico toscano c’è un altro calciatore altoatesino, al centro in queste ore di una trattativa di mercato con un’altra società di serie B, il Padova.

Anche Emanuele Zuelli, centrocampista centrale di 25 anni, è stato protagonista della trionfale cavalcata dei carrarini e, al pari di Zanon, è approdato in Toscana nel 2023 dopo aver vestito le maglie di Chievo (in B), Juventus Next Gen (in C) e Pisa (B).

Nelle ultime due annate è stato uno dei perni della squadra, con uno score complessivo di 71 presenze, 3 reti e 8 assist. Disponibili ancora biglietti su Ticketone e all’ufficio turistico posto a piano terra nel Municipio di Dimaro.