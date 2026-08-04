NEWS

CAMPAGNA ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO – Da Ieri, partita la vendita libera per le tessere stagione 26/27

Armando Fico 4 Agosto 2026 0 21 sec read

E’ iniziata, senza corsa all’abbonanamento,  la vendita libera per seguire il Napoli nella stagione 26/27,   che partirà il giorno 22 agosto prossimo allo stadio Ferraris,  in notturna, contro il Genoa. Ecco qui di seguito, i prezzi per l’abbonamento Italia che permettere di assistere a 20 gare, 19 di A e 1  di Coppa Italia :

SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO  U30 U14
CURVE INFERIORI 250 € 185 € 125 €
CURVE SUPERIORI 450 € 230 €
DISTINTI INFERIORI 600 € 450 € 280 €
DISTINTI SUPERIORI 800 € 400 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 940 € 470 €
TRIBUNA NISIDA 980 € 740 € 500 €
TRIBUNA POSILLIPO 1.500 € 750 €

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Repubblica – Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli: contratto depositato via PEC

Come riporta il collega di Repubblica, Marco Azzi, attraverso i suoi canali social,  il Napoli ha depositato il contratto di Osimhen via Pec. Domani l’annuncio […]

30 Luglio 2020 0 9 sec read

Stadio San Paolo, progetto pronto. De Laurentiis metterà sul piano 20 milioni di euro

L’edizione odierna de Il Mattino riporta di un incontro avvenuto nella giornata di ieri negli uffici della Filmauro di Roma, tra il presidente Aurelio De […]

10 Aprile 2015 0 1 min read

De Laurentiis: “Io e Rafa una cosa sola, ci rinforzeremo a Gennaio”

Servite: arrivano tutte insieme, a raffica, le risposte bramate nel lungo periodo di silenzio. E arrivano in lingua italiana, senza sottotitoli in arabo, cirillico, varie […]

17 Dicembre 2014 0 3 min read

Napoli, oggi doppia seduta

Oggi, domenica, quarto giorno di raduno per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. La squadra al mattino ha svolto una prima parte di allenamento […]

13 Luglio 2014 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui