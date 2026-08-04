CAMPAGNA ABBONAMENTI NAPOLI CALCIO – Da Ieri, partita la vendita libera per le tessere stagione 26/27

E’ iniziata, senza corsa all’abbonanamento, la vendita libera per seguire il Napoli nella stagione 26/27, che partirà il giorno 22 agosto prossimo allo stadio Ferraris, in notturna, contro il Genoa. Ecco qui di seguito, i prezzi per l’abbonamento Italia che permettere di assistere a 20 gare, 19 di A e 1 di Coppa Italia :
SETTORI RINNOVO INTERO RINNOVO U30 U14
CURVE INFERIORI 250 € 185 € 125 €
CURVE SUPERIORI 450 € 230 €
DISTINTI INFERIORI 600 € 450 € 280 €
DISTINTI SUPERIORI 800 € 400 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 940 € 470 €
TRIBUNA NISIDA 980 € 740 € 500 €
TRIBUNA POSILLIPO 1.500 € 750 €