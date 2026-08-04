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Castel di Sangro – Ieri la presentazione dello Staff tecnico di Max Allegri, in piazza Plebiscito ma……..

Armando Fico 4 Agosto 2026 0 37 sec read

In verità non ha suscitato grandi consensi, da parte della tifoseria napoletana giunta in Abruzzo, la presentazione di Allegri ed il suo staff tecnico, tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Castel di Sangro. Meno di 10 minuti senza dare a nessuno dei presenti, nè pubblico, né giornalisti d scambiare qualche parola con coloro i quali sono saliti sul Palco. Del resto una replica inutile di quanto già visto in Trentino. 

Questi i componenti dello staff:

  • Massimiliano Allegri, allenatore
  • Marco Landucci, allenatore in seconda
  • Francesco Magnanelli, responsabile dell’area tecnica
  • Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico
  • Gianluca Maran, collaboratore tecnico
  • Giuseppe Maiuri, match-analist
  • Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici
  • Enrico Maffei, Francesco Cacciapuoti ed Enrico Serra, preparatori atletici
  • Daniele Borri e Marco Giglio, preparatori dei portieri
  • Ettore Prota, dronista
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