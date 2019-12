Enrico Fedele: “Credo che il Napoli non abbia una grande preparazione fisica”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Contro il Parma il Napoli è stato sfortunato fino ad un certo punto. Nel primo tempo gli azzurri erano in bambola, poi nel secondo si sono ripresi, ma ha sbagliato Gattuso perché preso dal furore agonistico, quello tipico dei calciatori e non degli allenatori, ha cambiato modulo, il Napoli ha fatto gol, ma poi l’ha pure incassato perché ha lasciato delle praterie. Questo deve essere un insegnamento per Gattuso: quando non puoi vincere, non devi rischiare di perdere.

Il Napoli al 99,9% non arriverà tra le prime posizioni in classifica e se così dovesse andare, il club cambierà allenatore, ecco perché non credo che a gennaio si farà un grande mercato.

Quest’anno Fabian Ruiz ha un problema fisico. Credo che il Napoli non abbia una grande preparazione fisica perchè oltre alle reazioni nervose, ho visto poco. Dal punto di vista fisico, anche contro il Parma il Napoli arrivava terzo: prima c’era il Parma, poi l’arbitro ed infine il Napoli”.

Questo articolo è stato letto 107 volte