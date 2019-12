Gli interventi di Francesco Mastandrea, Paolo Pagliara e Stefano Agresti a Radio Marte

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Mastandrea, speaker di Radio Marte presente ieri alla cena del Napoli

“Ci siamo divertiti ieri sera alla cena del Napoli. Si pensa sempre che da queste cene possano uscire grandi notizie e invece ieri ho visto una squadra e una dirigenza che aveva semplicemente voglia di stare bene e divertirsi, come farebbe ognuno di noi. De Laurentiis lo incontro 3/4 volte all’anno per cui non lo conosco benissimo, ma l’ho visto molto rilassato ieri e nel suo discorso si è avvicinato ad Insigne quando ha detto: “questi nostri napoletani sono un po’ sfaccimmi, ma molto gagliardi”. Anche Gattuso è stato molto carino con tutti.

Dobbiamo ricordarci che le società di calcio sono fatte da imprenditori che mettono in conto anche i problemi”.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Pagliara, ideatore del progetto di ristrutturazione del Collana

“Siamo convinti che il Collana sarà del tutto operativo quanto prima. L’impianto verrà aperto verso la fine di gennaio per cui i cittadini potranno partecipare ai corsi con l’anno nuovo. Non è finita qui: da gennaio inizieranno anche i lavori in Piazza Quattro giornate in cui dedicheremo una zona alla medicina dello sport, non sarà fatta alcuna nessuna attività commerciale.

Il Collana è stadio ambito, ma abbiamo accettata e vinto questa sfida e ne siamo felici”.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefano Agresti, giornalista

“In questo inizia di campionato deludente è stato il centrocampo il reparto che maggiormente ha sofferto nel Napoli.

Arteta dovrebbe essere il nuovo allenatore dlel’Arsenal e il suo arrivo potrebbe bloccare il trasferimento di Torreira al Napoli perché dal punto di vista tecnico si adatta bene all’idea di calcio del tecnico. Oltretutto, l’Arsenal non lo darebbe in prestito con diritto di riscatto: se si priverà di Torreira lo farà solo a titolo definitivo. Detto questo, il Napoli ci sta provando lo stesso perché sarebbe l’ideale per Gattuso”.

Questo articolo è stato letto 104 volte