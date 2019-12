Gli interventi di Maurizio Pistocchi, Maurizio De Giovanni, Ciccio Graziani e Lorenzo Minotti a Radio Marte

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista

“La vittoria del Napoli sul Sassuolo è importantissima perché abbiamo visto una squadra che finalmente ha iniziato a correre. Nel primo tempo il Napoli faceva fatica a costruire il gioco ed era anche poco preciso, ma nella ripresa è venuto fuori anche il carattere della squadra e tutti hanno dato il massimo. Vincere all’ultimo minuto vuol dire crederci ed aver voglia di ripartire e non c’era modo migliore per ricominciare un percorso.

Per esplodere, il Napoli ha bisogno di andare sul mercato e prendere un regista ed un difensore centrale”.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore

“Vincere a Reggio Emilia è stato fondamentale. Dopo un secondo tempo giocato in modo arrembante da parte del Napoli, sarebbe stato tremendo non vincere.

Il mercato estivo del Napoli è stato sbagliato e in tanto lo avevano detto, ma adesso è chiaro a tutti. Se questo è il Napoli può forte dell’era De Lauentiis vista la rosa qualitativamente superiore a tutte le precedenti, ma non sta rendendo, la colpa deve essere di qualcuno e non credo sia del presidente”.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciccio Graziani, ex calciatore

“La vittoria sul Sassuolo è importantissima anche per come è arrivata: vincere all’ultimo minuto significa crederci fino alla fine e poi è stato meraviglioso per come è arrivata. Per risorgere, il Napoli ha bisogno di credibilità, autostima e forza e Gattuso è ciò che serve perché lui è uno che entra nel cuore e nella mente dei calciatori”.

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Lorenzo Minotti, ex calciatore

“Il Napoli è andato a vincere a Reggio Emilia nonostante sembrava essere in difficoltà. Nel primo tempo sembrava essere il vecchio Napoli, poi nella ripresa il Sassuolo è calato e la squadra azzurra si è imposta. Il Napoli è stato bravo a crederci, aveva voglia di vincere ed ha sfruttato al meglio l’episodio finale.

Il Napoli ha una lacuna che si porta dietro da inizio stagione: un regista. Manca un centrocampista che sappia accelerare, tenere palla, imporre il gioco e nonostante si provi ad adattare un calciatore piuttosto che un altro, si sente che maca qualcosa Poi, la partenza di Albiol non è stata adeguatamente sostituita perché Manolas è calciatore differente e molto più simile a Koulibaly”.

