IL PUNTO SULLA A, dopo la diciassettesima giornata

Si è conclusa ieri sera l”annata calcistica solare 2019 con la diciassettesima giornata di serie A di questo campionato. Un turno che ha riservato conferme e sorprese; in testa continua il dominio di Juventus e Inter entrambe vittoriose, rispettivamente contro le due genovesi. I bianconeri hanno battuto la Sampdoria a Marassi per 2 a 1 nell'” anticipo disputato mercoledì scorso a causa della finale di Supercoppa italiana tra Juve e Lazio, disputata ieri nel tardo pomeriggio in Arabia Saudita. Il trofeo è andato alla squadra biancoceleste che ha replicato il risultato di quindici giorni fa all” Olimpico. Un altro 3 a 1 senza attenuanti per gli uomini di Sarri, al secondo k o stagionale. Gli altri risultati di giornata hanno visto il netto successo dei nerazzurri sul Genoa per 4 a 0, quindi la vittoria della Roma per 4 a 1 al Franchi di Firenze, la vittoria dell”Udinese sul Cagliari per 2 a 1, l” umiliante sconfitta del Milan in casa dell'”Atalanta per 5 a 0, il successo del Bologna in quel di Lecce per 3 a 2, il pari per 1 a 1 del Parma a Brescia e dulcis in fundo il ritorno alla vittoria del Napoli di Rino Gattuso al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2 a 1 grazie ad un”autorete all* ultimo secondo di Obiang. Per la cronaca gli azzurri mancavano all” appuntamento con i tre punti da oltre due mesi. Tuttavia questa diciassettesima giornata avrá il suo epilogo solo il 5 febbraio 2020, data del recupero del match tra Lazio e Verona. Dunque il campionato di massima serie si ferma per le festivitá di fine anno. Si riprrnderâ nel weekend della befana.

Questo articolo è stato letto 6 volte