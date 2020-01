Napoli, ai dettagli l’affare Lobotka: c’è l’intesa sulle cifre

è pronto a vestirsi d’azzurro. Il centrocampista slovacco è preso dalla trattativa con il Napoli, con il quale ha già un accordo di massima, e addirittura potrebbe non scendere in campo stasera nel match tra il suo Celta Vigo e l’Osasuna poiché troppo concentrato sull’addio e non sugli affari del rettangolo verde. C’è però da attendere – come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – la volontà del club spagnolo e pure l’esigenza dei galiziani di non creare problemi tra la squadra e la piazza.– Dalla Spagna arrivano indizi importanti, come le dichiarazioni dell’allenatore che avvicinano Lobotka al Napoli. La Rosea fa sapere che la trattativa è giunta agli scampoli finali: serve solo un pizzico di pazienza per far sì che l’ambiente di Vigo digerisca nel miglior modo la notizia. La valutazione del classe ’94 è fissata intorno ai 20 milioni, una cifra pattuita con il Napoli, col quale c’è da smussare solo gli ultimi angoli riguardanti i bonus e le forme di pagamento. Se stasera con l’Osasuna non giocherà il segnale sarà chiaro: vorrà dire che è arrivato l’ok per il passaggio in azzurro. TMW

Vincenzo Letizia

