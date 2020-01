Gattuso in conferenza stampa: “Lazio squadra fortissima ma……….”

Rino Gattuso ha da poco terminato dal Centro Sportivo di Castel Volturno la conferenza stampa della vigilia della sfida tostissima con la Lazio, in programma domani alle 18 all’Olimpico di Roma. Il tecnico calabrese ha sottolineato le difficoltà del match contro una formazione fortissima e per di più col morale a mille per le nove vittorie di fila ottenute in campionato. Ma ecco uno stralcio di quanto dichiarato dall’ex allenatore del Milan alla stampa:

Tra i miei giocatori vi è una grande voglia di fare bene e di riscatto, molti ragazzi si trattengono qui al Centro per cinque o sei ore al giorno senza sosta. La squadra si sta impegnando tantissimo. Domani sarà una partita difficile ma non impossibile visto che la Lazio,nonostante tutto, ha pure dei difetti. A noi serve solo tanta serenità e tranquillità per riuscire a trovare l’equilibrio giusto. Demme? Su di lui parla la sua storia, era il capitano del Lipsia non per caso. Ma parleremo di lui quando sarà in rosa. Il mio Napoli è una “squadra non seconda a nessuna che se riesce a trovare il conforto di qualche risultato positivo può giocarsela e vincere con chiunque anche con la Lazio”

In ultimo l’allenatore azzurro, in dialetto calabrese, ha affermato: “I miei giocatori ora devono solo “Nchianare, Nchianare, Nchianare” che significa risalire.

