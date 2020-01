Il Napoli all’Olimpico per tentare l’impresa

Tra domani, domenica e lunedì si conclude il girone di andata del campionato di calcio di serie A. Tra le gare di questa diciannovesima giornata spicca Lazio – Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi godono di un momento straordinario durante il quale sono riusciti ad inanellare ben vittorie consecutive che hanno permesso alla seconda squadra capitolina di essere la terza forza del torneo, con sei punti di svantaggio dal duo di testa, però con una partita in meno. Il tecnico biancoceleste ha così eguagliato il record precedente di Eriksson. Nettamente agli antipodi il cammino degli azzurri, i quali, anche dopo l’arrivo di Ringhio Gattuso in panchina, non sembrano essersi ripresi dal periodo negativo. Il Napoli ha assoluto bisogno di punti e si reca all’Olimpico per tentare l’impresa. Il pericolo maggiore è rappresentato dalla forza dell’attacco laziale capitanato dal capocannoniere del campionato italiano, Ciro Immobile che ritroverà l’ex compagno di squadra, ai tempi del Pescara, Lorenzo Insigne. Un duello, oggi impari visto il rendimento del giocatore di Frattamaggiore. I bookmakers vedono la formazione partenopea assolutamente sfavorita in questo confronto, come si evince dalle quote. Un eventuale successo degli ospiti, difatti, è dato a 3 volte e mezzo la posta. Intanto il mercato invernale ha portato alla corte di Gattuso il centrocampista del Lipsia Diego Demme ed a breve potrebbe arrivare anche il connazionale dell’ex capitano azzurro Lobotka. Due rinforzi che dovrebbero migliorare, almeno sulla carta, la rosa, tuttavia, contro la Lazio non saranno disponibili per cui l’allenatore calabrese dovrà giocare le sue carte con gli attuali uomini a disposizione. Ancora fuori Koulibaly e Mertens Gattuso, per forza maggiore, sarà costretto a riproporre quasi tutti i giocatori impiegati nell’ultima partita al San Paolo contro l’Inter. Probabilmente la novità potrebbe essere Ospina tra i pali al posto di Meret. Riusciranno i nostri eroi nell’impresa di fermare la Lazio? Lo scopriremo solo vivendo!

