Napoli, linea dura su Kvaratskhelia. Centrale nel progetto Conte, ma lui vorrebbe il PSG

La linea sarà quella dura. Nel segno della chiarezza e del rispetto del contratto che lega Khvicha Kvaratskhelia al Napoli fino al 2027, si legge su La Gazzetta dello Sport. Ferma la presa di posizione del club di Aurelio De Laurentiis: nessuna possibilità di cessione quest’anno per l’attaccante georgiano. Che invece vorrebbe tanto andare al Paris Saint Germain, intenzione sbandierata anche dal suo entourage negli ultimi tempi. Il Napoli è stato chiaro. Non dà via libera dinanzi a un contratto che non è in scadenza. L’incontro di giovedì in Germania tra le parti è stato sereno ma non risolutivo. Il PSG è sulle sue tracce e offre un quadriennale a 11 milioni a stagione. Da tempo c’è la disponibilità da parte del Napoli all’adeguamento dell’ingaggio attuale (1,5 milioni di euro a stagione). La richiesta da parte di Kvara per rinnovare si aggira su un ingaggio da sei milioni a stagione con bonus. Il Napoli, partito da un’offerta sui 4 milioni, intende avvinarsi il più possibile alle istanze del georgiano. Ma il punto è che verrà fatta una proposta di rinnovo e si vedrà. Se non verrà accettata, la linea è quella di andare avanti seguendo il contatto in scadenza nel 2027.

Vincenzo Letizia

