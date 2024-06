Euro2024: Italia, pericolo Svizzera ma le quote vedono gli Azzurri ai quarti di finale

Toccherà all’Italia, campione in carica, aprire il programma degli ottavi di finale di Euro2024 nella sfida di sabato pomeriggio alle ore 18 in programma a Berlino. Gli Azzurri ritroveranno la Svizzera, battuta nell’ultimo Europeo, ma capace di relegare al secondo posto Donnarumma e compagni nella qualificazione per i mondiali 2022. Nonostante una fase a gironi non all’altezza delle aspettative, con il passaggio del turno arrivato all’ultimo minuto del match decisivo contro la Croazia, su William Hill comanda il colpo italiano, offerto a 2,50, sale a 2,87 il terzo pareggio consecutivo che significherebbe tempi supplementari – come negli ottavi di tre anni fa contro l’Austria – con il successo elvetico, assente da 33 anni, visto a 3,30. La formazione di Yakin ha collezionato tutti Goal nella competizione, ma in quota è avanti il No Goal, a 1,66, su un match con entrambe le nazionali a segno, dato a 2,10. Ancora più divario tra Under 2.5, il terzo di fila negli scontri diretti, in pole a 1,44 sull’Over 2.5 fissato a 2,62.

Per il risultato esatto invece un altro 1-1, come nell’ultimo precedente di Roma, è proposto a 5, seguito dallo 0-0 a 6. Sale a 7 una vittoria per 1-0 della Svizzera, con un nuovo 3-0 azzurro alto a 23 volte la posta. Occhi puntati anche all’incognita rigori: il passaggio del turno deciso oltre il 120’ si gioca a 4,50. Per quanto riguarda i protagonisti del match, l’Italia spera nel risveglio del suo reparto offensivo con il terzetto offensivo Scamacca-Raspadori-Retegui visto in rete a quota 4 su William Hill, mentre il bis di Mattia Zaccagni si attesta a 5,50. Tra gli svizzeri occhio agli “italiani”, con il milanista Noah Okafor visto a 3,80, offerto a 4,40 l’esterno del Bologna Dan Ndoye, a segno nell’ultimo match contro la Germania, con il timbro del suo compagno in rossoblù Michel Aebischer che vale 6,50.

ANTEPOST – Le prime tre partite del girone giocate dall’Italia non hanno convinto i betting analyst di William Hill: il bis azzurro lontano in quota a 17, lontano dalla favorita Inghilterra, avanti a 4,50, seguita a stretto giro dalla Spagna a 5, con Francia e Germania, date a 6,50, a caccia del colpo grosso.

Marzia Acampora