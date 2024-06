Marino, De Maggio, Parlato, Rossettini, Calemme, Landoni, Masiello, Mezzogiorno, Jeda, Ceccarini a Kiss Kiss Napoli

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Quando il curriculum è così vincente c’è poco da dire, Conte è una scelta che inverte la politica del Napoli e una tappa fondamentale della maturazione della proprietà azzurra. Conte, escluse le parentesi nelle squadre minori, ha usato sempre la linea del manager inglese, è vietato pensare ad intromissioni sul suo lavoro. Non ha paura di dimettersi e rinunciare al contratto, se ci sono delle cose che non vanno nel suo percorso ci potrebbero essere anche delle sorprese. Il Napoli si è comportato come un club che ha un ranking importante per fare un ulteriore salto di qualità, certo poi tutto si giocherà sulla durata di questi equilibri: il progetto dovrà essere assecondato alla lettera”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante Radio Goal di oggi: “L’incontro di De Laurentiis, Manna e Chiavelli con Kvara e il suo agente è durato due ore. C’è stata tanta cordialità e anche un momento molto divertente. Nel bel mezzo del vertice è arrivato un giovane baritono georgiano che ha cominciato a cantare canzoni anche in italiano e ci sono stati grandi sorrisi. Il Napoli ha fatto capire a Kvara che non prenderà in esame nessuna richiesta di nessun genere e da qualsiasi parte dovesse arrivare perché Manna gli ha detto che è incedibile e De Laurentiis è sceso in campo dicendogli: ho parlato con Conte, ti vuole, sarai il centro del progetto, costruiremo il Napoli intorno a te e lì è scappato un sorriso a Kvara. Il Napoli ha anche tutte le intenzioni di allungare il contratto del giocatore adeguando l’ingaggio sui parametri del Napoli. Spinazzola? Sarebbe un colpo clamoroso a parametro zero, sarebbe davvero un grandissimo investimento”.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Conte cambierà innanzitutto la mentalità più che dell’aspetto tattico. La difesa è il reparto dove il Napoli farà una rifondazione totale, non credo ci saranno superstiti della vecchia guardia al netto di Rrahmani. Buongiorno è il nome in cima alla lista di Conte, la trattativa è complicata però ci si può arrivare”.

Luca Rossettini, allenatore della Primavera del Padova, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Siena ero retrocesso quell’anno, ripartimmo dalla Serie B ma non sapevo come avrebbe reagito il mio ginocchio perchè ero reduce da un brutto infortunio. Mi beccai il primo ritiro di Conte a Siena in cui facemmo un lavoro straordinario, durissimo, poi andò molto bene. Con l’inizio del campionato continuammo a spingere, io dopo qualche partita andai in difficoltà, ma non fui l’unico. Poi ebbi un dialogo con Conte, saltai quattro o cinque partite e quando rientrai feci tutte le partite fino a vincere il campionato. Lo ringraziai, a gennaio ebbi un’offerta dalla Spagna, ma rimasi a Siena e vincemmo il campionato. Quello fu un anno importantissimo della mia carriera. E’ vero che Conte migliora i calciatori, è maniacale in quello che fa. Mi ricordo che ci disse ad inizio stagione ‘se vogliamo essere primi dobbiamo fare tutto da primi, dagli allenamenti, al riposo e all’alimentazione’. Mi guardavo in giro e mi resi conto che con altri allenatori non funzionava affatto così. Aneddoti? Ebbi anche Zeman negli anni successivi e so fare un paragone con Conte. La preparazione con Conte è stata tra le più dure che abbia mai fatto, ricordo che a Pescara, nel riscaldamento, ebbi un calo di pressione nel prepartita. Poi però se ti adegui a quei ritmi voli. Buongiorno con Conte? Conte è un allenatore che migliora i giocatori, cura i particolari. I suoi concetti li insegno ai miei ragazzi perchè ne traevo vantaggio in campo. Ha degli ottimi collaboratori, con noi c’era Stellini che curava la difesa e anche con lui lavoravamo in maniera maniacale, Christian vede le situazioni allo stesso modo di mister Conte. Buongiorno ha tutte le qualità per arrivare ad altissimi livelli, lo dimostra la convocazione in nazionale. Lavorare con Conte può essere solo un vantaggio”.

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La conferenza di Conte è stata perfetta, poi raramente ho visto silente De Laurentiis. Il presidente è rimasto affascinato dalle parole di Conte che ha lasciato messaggi diretti e ci ha messo la faccia. Non oso immaginare la carica che porterà quest’allenatore nello spogliatoio. Rafa Marin? Non ci sono problemi, è solo una questione logistica per le visite mediche che verranno fatte qualche giorno prima del ritiro a Dimaro-Folgarida”.

Carlo Landoni, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nella one to one con Conte non mi ha stupito nulla, Conte è quello che conosciamo dai tempi della Juventus. E’ un uomo che porta la cultura del lavoro, del sacrificio, del rispetto e della meritocrazia. Il popolo napoletano s’aspetta grandi cose dall’allenatore e dalla dirigenza. Nella mia intervista mi ha detto che sia lui che De Laurentiis hanno gli stessi programmi e lo stesso entusiasmo e quando si lavora così è difficile non andare lontano”.

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis non avrebbe potuto scegliere meglio di Antonio Conte che è un allenatore che pretende e che migliora i calciatori. La piazza di Napoli darà tanto al mister, poi è un progetto sposato sia da De Laurentiis che da Conte stesso e sono molto fiducioso. Buongiorno? Conte non sbaglia mai i calciatori che sceglie, guardando la rosa del Napoli per Conte uno come Buongiorno sarebbe un calciatore che potrebbe migliorare la difesa. Prendere Buongiorno adesso vuol dire che t’aspetti che cresca tanto e con Conte migliorerà tantissimo. Spinazzola? E’ un giocatore ottimo sulla fascia, ma anche i buoni giocatori che stavano con me a Bari sono arrivati lontano grazie al lavoro che si fa con Conte. Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui a Bari e quella voglia e quel sacrificio me le sono portate dietro”.

Diego Mezzogiorno, giornalista di ESPN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io sono brasiliano, ma di origine napoletane. Faccio il corrispondente per due televisioni brasiliane, ero il corrispondente in Sud America per Sky Tg 24. Vengo dall’entroterra di San Paolo che è la località dove ci sono più napoletani del mondo. Il papà di mio padre era di Cercola, sono almeno per il 50% campano quindi. Wesley del Corinthians? Due settimane fa un giornalista che copre il Corinthians in Brasile ha avuto la notizia che alcuni dirigenti del Napoli stavano seguendo il ragazzo. Quando ho avuto l’occasione di parlare con Conte e con De Laurentiis gliel’ho chiesto. Il Porto ed il West Ham sono sulle tracce di Wesley da tempo, lui gioca nel ruolo di Kvaratskhelia e sarebbe un’opzione per sostituire in futuro il georgiano. Il mister non mi ha confermato, ma non mi ha detto di no. Se il Napoli lo vuole lo prenderebbe a 10 mln. E’ una scommessa, magari viene in Italia e spacca oppure può essere un buco nell’acqua. Vanderson? Il Napoli lo sta monitorando, ormai è un giocatore esperto, ma può crescere ancora. Natan? Quando ho sentito dell’interesse del Napoli mi spaventai. Arriva dal Bragantino, non aveva tanta esperienza ed arrivare direttamente ai campioni d’Italia era una sfida difficile per lui. E’ un bravo calciatore, s’è trovato in difficoltà e soprattutto non rientra nei piani di Conte. Se il Napoli lo lasciasse partire in prestito farebbe bene”.

Jeda, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Wesley? Se ne sta parlando tanto di questo calciatore che è venuto fuori all’improvviso e sta facendo molto bene. E’ da poco che sta facendo molto bene, è molto giovane ed era da tanto che il Corinthians non cacciasse qualcuno di bravo e il club ci spera tanto che diventi sempre più forte. Natan? Il Bragantino è una squadra piccola in Brasile, lì fece benissimo, ma il calcio italiano è un’altra cosa. Io feci il torneo di Viareggio con la squadra di Careca e lui mi diceva sempre una cosa quando gli chiedevo di Napoli, lui mi diceva che Napoli era una piazza importante per un ragazzo giovane come lo ero io. Natan è un giocatore di livello, ma deve maturare in Italia ed un allenatore come Conte può migliorarlo. Conte pretende tanto, ti migliora a livello personale”.

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spinazzola è un’ipotesi molto concreta per il Napoli, nei prossimi giorni mi aspetto delle novità. Il Napoli è molto determinato su Spinazzola che è un nome caldissimo. Oltre ad Hermoso e Rafa Marin sono convinto che il Napoli voglia anche Buongiorno. Anche questa è un’operazione su cui concentrarsi, il Napoli ha la voglia di fare un grande investimento in difesa ed hanno scelto Buongiorno”.