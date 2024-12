ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs VENEZIA – Conte a caccia del terzo successo di fila

Domenica 29 dicembre, alle ore 15:00. allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli tornerà in campo per disputare il match contro il Venezia, valido per la penultima giornata del girone di andata. Si tratta di una gara,senza dubbio, delicata, malgrado la classifica parli di una formazione avversaria in lotta per la retrocessione, nettamente inferiore ai partenopei che viaggiano nella scia della capolista Atalanta, distante soli due punti. I lagunari di Eusebio Di Francesco, sebbene penultimi, infatti, esprimono un bel gioco e avrebbero meritato più punti di quanti ne hanno collezionato, come dimostra il fatto che a San Siro contro l’Inter e a Torino contro la Juve non hanno raccolto per un’inezia, il pareggio e la vittoria. Il Venezia è reduce da tre risultati posititivi e, contro gli azzurri, intende continuare su questa faksariga. Di contro, Antonio Conte va a caccia della terza vittoria di fila dopo aver espugnato i campi dell’Udinese e del Genoa. In ottica classifica, la partita contro la squadra arancio – verde, rappresenta per il Napoli una grossa occasione; in caso di bottino pieno, potrebbe approfittare degli scontri diretti tra Lazio e Atalanta e Juventus e Fiorentina per rosicchiare punti e magari agganciare i bergamaschi, in vetta. Per ciò che concerne la formazione, il tecnico leccese deve sciogliere il dubbio su chi far giocare titolare fra il brasiliano Neres e il georgiano, recuperato totolamente. Inoltre il giocatore più atteso resta Romelu Lukaku, non ancora entrato nel vivo dei suoi anni migliori. Mentre, per sostituire Buongiorno, Conte punta sempre su Juan Jesus. In casa Venezia l’allenatore ex Roma è costretto a fare i conti con l’infermeria: sono indisponibili Duncan, Sagrado e Raimondo, oltre al lungodegente Svoboda. Pertanto, a difendere la porta c’è Stankovic, davanti al quale linea a tre con Idzes, Altare e Sverko. Quinti di centrocampo Zampano ed Ellertsson, in mediana Nicolussi Caviglia con Busio e Andersen. Infine in attacco spazio al tandem Oristanio-Pohjanpalo Solita formazione tipo, invece, per il Napoli, Alla luce di tali indicazioni potrebbero essere i seguenti gli schieramenti che calcheranno il terreno dell’ex San Paolo:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggio: Kvaratskhelia-Neres 55-45%

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Ballottaggio: Ellertsson-Candela 60-40%

Passiamo, ora, ai numeri della sfida: gli azzurri hanno disputato, in passato, contro i lagunari 26 partite, tra serie A, B e Divisione Nazionale, ottenendo 9 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte, per un totale di 31 gol fatti e 21 gol subiti. Le due formazioni non si incontrano dal febbraio 2022, allorquando i partenopei si imposero a Venezia per 2 a 0. Di contro, l’ultimo successo dei veneziani risale al torneo di serie B dell’annata 2002-03.In quell’occasione ci fu il successo casalingo degli arancio- verdi per 2 a 1. Il Napoli, del resto, è rimasto imbattuto nei recenti otto confronti, conseguendo, in serie A , cinque vittorie e tre pareggi. Ultimamente, però, i partenopi hanno perso due incontri su tre, giocati davanti al pubblico amico. Tuttavia, inutile dire che il pronostico è tutto a favore dei padroni casa troppo superiori agli avversari di turno.