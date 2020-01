Napoli vs Perugia: discreta la prevendita dei tagliandi

Come è noto domani pomeriggio il Napoli farà il suo debutto nell’edizione della Tim Cup 2019/20, al San Paolo, contro il Perugia, match unico valevole per gli ottavi di finale della manifestazione tricolore. La società per incentivare i tifosi ha inteso praticare la politica dei prezzi bassi. Infatti il costo dei biglietti di Curva è appena di 5 €, mentre per gli abbonati e per coloro che acquisteranno contestualmente il tagliando della partita con la Fiorentina, l’ingresso in ogni settore avrà il prezzo simbolico di 2€. Grazie a questa iniziativa, malgrado il momento negativo e l’orario pomeridiano di un giorno feriale della gara, il Napoli potrà contare su un discreto pubblico; si parla di 15/20 mila spettatori. La Tim Cup, ora come ora diventa l’obiettivo principale di questa poco edificante annata. Conquistare la Coppa nazionale significherebbe entrare di diritto alla fase a gironi della seconda competizione continentale, nonché un nuovo trofeo da mettere nella scarna bacheca azzurra. Oltretutto una vittoria sugli umbri darebbe morale ai giocatori in vista dell’incontro di sabato sera con la compagine viola, secondo match del trittico casalingo che si concluderà domenica 26 gennaio con la super sfida con la Juventus.

Questo articolo è stato letto 23 volte