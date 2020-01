Effetto Lazio, forte accelerata nella vendita dei tagliandi per Napoli – Juve

La bella vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha ridestato dal torpore la tifoseria partenopea che sembra aver riacquistato morale ed entusiasmo in vista del big match di domenica sera, al San Paolo, con i bianconeri degli ex Sarri ed Higuain. Infatti l’effetto Lazio ha comportato una forte accelerata nella vendita dei tagliandi per questa partitissima; al momento già esaurita la Curva B superiore e la Tribuna Posillipo, in via di esaurimento anche i tagliandi Curva A e i Distinti anello superiore. Pertanto, finalmente, a Fuorigrotta, rivedremo la cornice del pubblico delle grandi occasioni. Con il ritorno peraltro del tifo organizzato, gli azzurri godranno di un’arma in più per tentare di battere la capolista, non soltanto per la gloria, ma soprattutto per risalire la classifica e tornare alla vittoria in casa che manca da oltre tre mesi. Infatti il Napoli non trova i tre punti, al San Paolo, dal 19 ottobre dello scorso anno quando battè il Verona per 2 a 0 con doppietta di Milik. Da allora un pari e ben quattro k o consecutivi. Qui di seguito i prezzi relativi alla gara valida come posticipo del ventunesimo turno di serie A.

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.

Questo articolo è stato letto 26 volte