Big Match Juve: Koulibaly e Mertens ancora ai box

La partitissima con la Juve si avvicina, ma l’allenatore del Napoli Gattuso non potrà contare ancora su due perni della squadra, come Koulibaly e Mertens, che andranno nuovamente in tribuna, non avendo recuperato del tutto dai rispettivi infortuni. A quanto pare la condizione atletica del calciatore belga non è affatto cambiata in queste ore, niente da fare neanche per il forte difensore senegalese il quale potrà rientrare nel gruppo soltanto agli inizi della settimana prossima. Infatti gli esami clinici effettuati ieri mattina hanno indotto i medici, a rinviare il suo rientro per non incorrere in una pericolosa ricaduta. Viceversa appaiono assai migliori le condizioni di Allan e di Makismovic che potrebbero anche andare in panchina, domenica sera.

