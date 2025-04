NAPOLI vs EMPOLI – Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, Spinazzola, Anguissa e Di Lorenzo

Ennesimo infortunio in casa Napoli, si ferma, infatti, anche Buongiorno al quale i sanitari del club hanno diagnosticato una tendinopatia alla coscia destra , che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno 15/20 giorni.A questa assenza dobbiamo aggiungere anche quelle degli squalificati Di Lorenzo e Anguissa e quella di Leonardo Spinazzola, non al meglio della condizione. In un momento così cruciale della stagione, questo infortunio priva la squadra di un elemento importantissimo ma per fortuna Juan Jesus, quando lo ha sostituito, in passato ed anche a Bologna ha fatto bene. A rimpiazzare gli assenti, contro i toscani, doverrero essere Mazzocchi.Gilmour, Olivera e come detto il difensore centrale brasiliano. Nel frattempo Buongiormo ha già cominciato il percorso di riabilitazione.