ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs EMPOLI – Contro i toscani la prima delle sette finali di Conte

Dopo il pari prezioso di Bologna, il Napoli, dopodomani al Maradona, incontrerà l’Empoli, in piena lotta per la salvezza, un match che rappresenta la prima delle sette finali che attendono gli azzurri, per combattere fino al’ultima giornata con i campioni d’Italia. Come abbiamo già anticipato Conte, viste le squalifiche di Anguissa e Di Lorenzo e causa gli infortuni di Buongiorno e Spinazzola, dovrà cambiare, ancora una volta, la formazione. Toccherà nuovamente a Juan Jesus sostituire l’ex granata ; Il brasiliano l’aveva già fatto, nei due mesi di assenza, quando il numero 4 si infortunò alla schiena. In quel periodo il centrale collezionò nove presenze da titolare in cui fece molto bene. Il Napoli conquistò sei vittorie di fila tra dicembre e gennaio, poi tre pareggi con Roma, Udinese, Lazio. Juan Jesus si è fatto trovare sempre pronto, fornendo prestazioni abbastanza convincenti. Al posto di Di Lorenzo, sulla fascia destra, ritroveremo Pasquale Mazzocchi, mentre a centrocampo giocherà nuovamente Gilmour come sostituto del camerunense. Lunedì sera la vittoria è d’obbligo per restare nella scia dell’Inter che nel tardo pomeriggio odierno, almeno da pronostico avrà vita facile con il Cagliari, a San Siro. Quindi le distanze, tra le due contendenti al titolo, in questo turno, dovrebbero rimanere invariate. Sulla carta quella di lunedì, può sembrare una partita facile per gli azzurri ma sarebbe assurdo pensare di aver già vinto. L’Empoli, benché 18esimo in classifica, nutre ancora qualche speranza di salvezza, pertanto verrà a Fuorigrotta per tentare di prendere almeno un punto. I toscani, in passato, hanno fatto brutti scherzi ai partenopei, sia in casa che in trasferta. D’Aversa manderà in campo una formazione che venderà cara la pelle, facendo muro davanti alla propria area di rigore e gli azzurri trovano tante difficoltà con squadre che si chiudono. Tuttavia, per rincorre il sogno scudetto occorrono i tre punti senza se e senza ma. Vediamo adesso le probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All.: D’Aversa.

E’ l’ora delle statistiche della partita: Napoli ed Empoli si sono affrontati in passato in 32 occasioni, ripartite in 3 competizioni tra A, B e Coppa Italia. Il bilancio vede i partenopei, leggermente in vantaggio, con 14 vittorie, contro 12, mentre i risultati nulli sono 6. In totale, il Napoli ha realizzato 50 gol e subiti 41. Nella gara di andata, al Castellani, la squadra di Conte si impose per 1 a 0 grazie ad un rigore molto discusso. Non fu una grande prestazione quella degli azzurri. L’ultimo match giocato in Campania risale al novembre 2023 ed in quell’occasione i toscani vinsero per 1 a 0, una sconfitta che portò all’esonero di Garcia. Arbitro dell’incontro sarà Fabbri di Ravenna.