GeVi Napoli in trasferta a Treviglio. Sherrod: “Sarà dura, ma vogliamo i due punti”

Dopo il successo interno su Trapani, la GeVi Napoli Basket torna in campo per la 20a giornata di Serie A2 Old West. La BCC Treviglio ospiterà gli azzurri nel match del PalaFacchetti in programma domani alle ore 17. Le due squadre sono attualmente appaiate a quota 18 in graduatoria, all’andata il roster di coach Vertemati si impose al PalaBarbuto infliggendo la prima sconfitta stagionale a coach Sacripanti.

Queste le dichiarazioni di Brandon Sherrod rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Treviglio sarà una partita molto dura contro una nostra diretta concorrente. Vogliamo tornare a Napoli con una vittoria per muovere sensibilmente una classifica molto corta con tante squadre vicine. Abbiamo tanta voglia di riscattare il risultato dell’andata in una gara in cui trovammo tante difficoltà in attacco grazie al loro ottimo lavoro in difesa. Nonostante tutto la nostra squadra è cambiata e si è rinforzata, specie con l’arrivo di Antonio Iannuzzi che ha già dimostrato all’esordio il contributo importante che può portare. Abbiamo lavorato bene durante la settimana con l’aiuto del coach, non abbiamo tralasciato alcun dettaglio perchè il gruppo crede fortemente nell’obiettivo playoff”.

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su LNP Pass e tramite aggiornamenti in tempo reale sui canali social del club.

25.01.2020 Ufficio Comunicazione Napoli Basket

