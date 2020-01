Sky – Il Chelsea fa sul serio per Mertens

Il Chelsea fa sul serio per Dries Mertens, il club inglese è piombato con decisione sull’attaccante belga, per portarlo subito in Inghilterra in questa finestra di mercato. Contatti in corso tra i ‘Blues’ e il Napoli, a colloquio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. Nel caso in cui il Chelsea mettesse le mani su Mertens, libererebbe poi Giroud, su cui c’è con decisione il Tottenham.

