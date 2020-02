L’AVVERSARIO – Domani il Napoli a San Siro contro l’Inter per la semifinale di Coppa Italia

Dopo la sconfitta in campionato contro il Lecce, doman il Napoli sfiderà alle 20:45 l’Inter al Meazza per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Reduce dalla grande vittoria in rimonta per 4-2 nel derby, la squadra di Conte sta diventando sempre di più protagonista di questo campionato, dove è in testa alla classifica insieme alla Juve con 56 punti, 16 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. Per quanto riguarda le reti sono 48 quelle realizzate e 20 le subìte. Il capocannoniere della squadra è Romelu Lukau con 17 gol, segue Lautaro Martinez a 11, Sensi e Brozovic a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 11 i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre: 3 vittorie per il Napoli, 2 pareggi e 6 vittorie per l’Inter. L’ultima vittoria degli azzurri a Milano è datata 30 aprile 2017 col risultato di 0-1. L’ultimo precedente a San Siro nella coppa Nazionale risale al 29 gennaio 1997, risultato 1-1.

La formazione tipo dell’Inter – Modulo 3-5-2 con Padelli tra i pali, difesa a 3 con Godin, de Vrij e Skriniar, a centrocampo Candreva, Vecino, Brozovic, Barella e Young, in attacco Sanchez e Lukaku.

Mariano Potena

