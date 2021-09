IL PUNTO SULLA A al termine della quinta giornata: controsorpasso Napoli

Dopo gli anticipi di martedì, le gare di mercoledì e quelle di ieri, di cui abbiamo già detto, si è concluso il turno infrasettimanale. valido per la quinta giornata di serie A. Questi gli ultimi risultati:

Sampdoria – Napoli 0-4

Torino – Lazio 1-1

Roma – Udinese 1-0

In virtù del travolgente 0 a 4 inflitto alla compagine ligure di D’Aversa, il Napoli ha effettuato il controsorpasso ai danni delle due milanesi, riportandosi in testa alla classifica a quota 15, in beata solitudine, con due punti di vantaggio sulle inseguitrici. Si tratta del quinto successo di fila dell’undici di Spalletti in queste prime cinque giornate di campionato. Una leadership meritatissima, finora, che ha messo in mostra il grande lavoro del tecnico toscano, capace di inculcare ai suoi ragazzi una mentalità vincente mai vista in precedenza. Detto delle milanesi, sempre in scia, grazie alle vittorie su Fiorentina e Venezia, per quanto riguarda le due formazioni capitoline, soltanto la Roma si è rialzata, dopo la caduta del Bentegodi di Verona, battendo di misura i friulani all’Olimpico, mentre la Lazio di Sarri ha impattato, a Torino, contro i granata, perdendo altro terreno sulle rivali.