Gli interventi di Mario Savo, Fulvio Marrucco e Ciro Troise a Radio Marte

Mario Savo, match analyst, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La filosofia tattica del Napoli è cambiata: oggi controlla la partita anche senza palla. Si vede che i tempi sarriani sono passati, però è una squadra che ha mostrato un cambiamento anche negli interpreti: Demme ed Elmas hanno fatto veramente bene. Una squadra che inizia a capire l’importanza di giocare insieme. L’Inter usciva dal derby, le motivazioni non erano alte: forse si è sottovalutato il Napoli. Gara vinta a centrocampo dove il Napoli ha chiuso gli spazi in maniera collettiva. Ieri serviva sacrificio, bisogna andare avante ma subito ripiegare in fase di non possesso”.



Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha sofferto Falco e Saponara con il Lecce con errori individuali. La gara col Lecce deve essere un avvertimento all’allenatore, non c’è un risultato che puoi conoscere prima, tutte le gare sono difficili. Giocare contro tutti è difficile. Il 4-3-3 sarriano non c’è più, quel modulo aveva un centrocampo perfetto. E’ stata una gara perfetta in fase di non possesso e si è riusciti ad avere le palle gol migliori per vincere la partita. Multe? Non si hanno ancora novità, bisognerà nominare il presidente del collegio arbitrale. Koulibaly tranquillo? Lo seguo per una questione marginale, da tifoso vive una stagione particolare. All’inizio usato troppo presto con una preparazione poco performante”.

Ciro Troise, gioralista de Il Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mertens è giocatore di altro livello, protagonista del Napoli di Sarri. Non sappiamo se Gattuso sarà l’allenatore del Napoli, ma la sua risposta fa pensare che il belga possa restare. Si sta abbassando, però, la quota del tetto ingaggi ma sotto il profilo tecnico e tattico diventa fondamentale”.

