AMARCORD: Cagliari-Napoli, dammi il 5!

Il titolo auspicava una terza manita dopo quelle dell’11 dicembre 2016 e del 25 febbraio 2018, ben dieci reti segnate senza subirne alcuna. Meno pirotecnica, ma non meno importante, la vittoria dello scorso campionato, lo 0-1 firmato da Milik al 90°. Poco da segnalare nel primo tempo se non un’incursione di Faragò con l’ottima opposizione di Ospina, nella ripresa solo Napoli. Ottimo assolo di Fabian Ruiz con Malcuit anticipato di un soffio, azzurri pericolosi con Zielinski e traversa su colpo di testa di Milik. Poi, allo scadere, punizione del polacco che, sfruttando il non felice posizionamento di Cragno, porta a casa i tre punti.

Nel 2016 la tripletta di Mertens, le reti di Hamsik e Zielinski, quindi altre cinque reti con cinque autori diversi: apre le danze Callejòn alla mezzora, raddoppia Mertens al 42° quindi Hamsik al 61°, Insigne su rigore al 72° e chiude Mario Rui al 90°.

Meno rotondo, se così si può dire, il 3-0 del 19 aprile 2015: Callejòn, autorete di Balzano e tris di Gabbiadini.

Molto “elettrico”, il match giocatosi il 21 dicembre 2013, finito 1-1 e chiuso già al 19° con le due squadre per niente disposte a farsi regali a soli quattro giorni dal Natale. Sardi in vantaggio con Nené. Il pari dieci minuti dopo con Higuaìn che trasformò un contestato rigore. Il Napoli sarebbe passato in vantaggio nella ripresa ma il guardalinee vide, nel diagonale di Callejon, finito in rete, un tocco di Pandev in posizione irregolare; l’arbitro Valeri dopo un consulto, pur senza VAR, annullò il gol.

Al cardiopalmo gli incontri del 10 novembre 2010 con Lavezzi che segnò al 94° il gol vittoria, Cagliari-Napoli 0-1, e del 13 dicembre 2009 quando Bogliacino insaccò al 96° il gol del definitivo 3-3. Reti inviolate nella sfida del 23 ottobre 2011. Il 25 novembre 2012 fu un diagonale di Hamsik a decidere l’incontro, 0-1.

Sempre zona Cesarini ma stavolta a sorridere fu il Cagliari: 27 gennaio 2008, il Napoli di Edy Reja in vantaggio nel del primo tempo con Hamsik ma i padroni di casa pareggiarono e vinsero nel giro di due minuti: Matri al 93° e Conti al 94° per il più incredibile dei sorpassi.

Altri tempi ed altri nomi quando Cagliari e Napoli, per tre anni, si incontrarono in Serie B: 24 febbraio 2002, 1-1, Napoli avanti con Jankulovsky e raggiunto dal gol di Cammarata, 2-2 nella stagione 2002-03 e fu un’altalena: partenopei in vantaggio con Stellone, 1-1 di Cammarata, nuovo vantaggio napoletano di Floro Flores e definitivo pari di Langella. Ancora segno ics il 2 novembre 2003 con il vantaggio azzurro di Pasino ed pareggio rossoblù di Loria.

La sfida è stata più di una volta nel segno di giocatori uruguaiani: il 6 dicembre 1992 il Cagliari si impose 1-0 con rete di Francescoli mentre un anno dopo il Napoli passò con una doppietta di Fonseca (1-2), Cavani non ha mai gonfiato le reti del Sant’Elia.

Il Cagliari attraversò un periodo di crisi che lo portò lontano dalla Serie A per sette anni. Militò nella massima serie in quella che fu anche l’ultima stagione di Maradona in Italia; questo per dire che, per quel che concerne il campionato, Diego in Sardegna non ha mai giocato. In quella stagione Cagliari-Napoli finì 1-1 con il vantaggio sardo di Cornacchia ed il pari napoletano firmato da un promettente giovane di nome Zola.

Antonio Gagliardi

