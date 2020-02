LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Cagliari-Napoli 0-1; Mertens pennellata d’autore, Elmas cavallo pazzo

OSPINA 6: sicuro tra i pali, un po’ meno nelle uscite. DI LORENZO 6: copre bene la sua zona, limitando però le azioni offensive. MANOLAS 7: una roccia dietro, imbattibile di testa. MAXIMOVIC 6,5: copre ogni varco, giocando con applicazione e la giusta cattiveria HYSAJ 6: a sinistra non è proprio a suo agio, ma ci mette applicazione e acume tattico. MARIO RUI 6: copre e spinge, con la solita qualità. ZIELINSKI 6: pericoloso nel tiro da fuori, deve ritrovare intraprendenza e continuità di gioco. DEMME 6: solito impeccabile schermo davanti alla difesa, gioca ad un tocco, nella ripresa però cala fisicamente. FABIAN RUIZ 6: questa volta si fa apprezzare anche in fase di non possesso mettendoci il fisicone nella dura lotta a metà campo. INSIGNE 6: entra con la giusta modestia ed applicazione, si fa apprezzare in ripiegamento. CALLEJON 6,5: partita di grande sacrificio, giocatore ancora indispensabile per questo Napoli. POLITANO 6: soffre in fase di non possesso contro Pellegrini, ma quando parte palla al piede è irrefrenabile. MERTENS 7,5: un gol un po’ alla Del Piero un po’ alla Daniel Bertoni. La verità è che quel tipo di colpo ormai è un suo marchio di fabbrica. Grande fase di non possesso, è la vera anima della squadra. ADL faccia presto a rinnovargli il contratto. ELMAS 7: un treno su quella fascia di sinistra, ha freschezza atletica, sfrontatezza e buone qualità tattiche e tecniche. Giocatore universale.

Vincenzo Letizia

