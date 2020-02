Calaiò: “Fossi nel Napoli al Camp Nou giocherei a viso aperto”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Per me Mertens è un grande giocatore ed ha fatto la storia del Napoli. So molto bene quanto lui ci tenga al Napoli e alla città di Napoli. Ha sempre fatto gol importanti ed ha tolto le castagne dal fuoco. Ha 32 anni, è nel pieno della maturità, ma può fare ancora la differenza. Belotti? Mi piace. Sarebbe un bell’acquisto per il Napoli. Ha le caratteristiche dell’attaccante che vuole Gattuso. Bisogna sempre vedere se Mertens rinnova e se Milik rinnoverà. Perché può darsi che Milik richiederà di andare via a fine stagione perché scontento. Barcellona? Nel calcio tutto può succedere, ovviamente sarà molto dura. Il Camp Nou è un campo gigante e lì il Barcellona sa far girare bene la palla. Il Napoli ha fatto una bella partita all’andata ma se il Barcellona inizia a palleggiare, in novanta minuti, un buco per segnare lo trova. Io se fossi nel Napoli giocherei a viso aperto perché il Barcellona i gol li prende”.

Fonte: kisskissnapoli.it

Questo articolo è stato letto 43 volte