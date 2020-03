Editoriale: Napoli tris in campionato, ma quanti sprechi!

Editoriale: Il Napoli fa tris in campionato conquistando la terza vittoria di fila a spese del Torino, battuto solo per 2 a 1 perchè gli avanti di Gattuso hanno sprecato gol già fatti sotto porta. Chi non ha visto la gara del San Paolo potrebbe pensare ad un successo di misura assai sofferto, mentre invece gli azzurri hanno dominato il match in lungo ed in largo fino al novantesimo. Poi nei minuti di recupero la solita disattenzione difensiva ha causato la rete della bandiera del Toro siglata dal giovane e promettente Edera. Forse quella contro i granata si può definire una delle migliori partite se non la migliore disputata dall’undici di Gattuso. Molto positivo lo slovacco Lobotka che non ha fatto altro che confermare quanto di buona disse di lui, il suo connazionale ed ex capitano del Napoli Marek Hamsik. In queste ultime nove gare il tecnico calabrese ha conquistato sette vittorie, un pari ed una sconfitta, quella in casa con il Lecce che grida ancora vendetta per il rigore evidente negato alla squadra napoletana. Oggi, finalmente l’ambiente vive in serenità e tranquillità, sta annusando il profumo d’Europa e si proietta verso la finale di Coppa Italia, forte del vantaggio di una rete realizzata al Meazza contro l’Inter di Conte che a meno di altre sorprese, giovedì 5, dovrebbe scendere a Fuorigrotta per il match di ritorno. Finora la scelta di Ringhio Gattuso si è rivelata giusta, la sua grinta ed il suo carattere hanno prodotto buoni frutti, il Napoli, partita dopo partita, è cresciuto vertiginosamente e potrebbe salvare una stagione che sembrava fallimentare dopo i disastri di Ancelotti, aggiudicandosi la Tim Cup ed un posto al sole nella prossima edizione della seconda competizione continentale.

