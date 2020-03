Barcellona vs Napoli: dalle 12 inizia la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

Barcellona Vs Napoli: La Società Calcio Napoli ha reso noto che a partire dalle ore 12.00 di oggi 2 Marzo e fino a Giovedì 5, alla stessa ora, salvo esaurimento posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher per la gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Barca, in calendario il 18 marzo, tramite la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSCN. Si fa presente altresì che la compilazione del modulo non garantisce la prenotazione del tagliando, ma è obbligatoria per procedere all’acquisto dello stesso sul sito della ticketone. Il procedimento darà origine ad un documento in pdf che l’acquirente riceverà’ via email e che dovrà essere stampato e presentato ai botteghini dello stadio San Paolo nei giorni di Venerdì 6, Lunedì 9 e Martedì 10 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, Il modulo dovrà essere corredato anche da una copia del documento di identità valido, come carta di identità o passaporto e non la patente di guida, previo esibizione dell’originale. Il costo fissato dalla società catalana è di 70 € a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita della Ticketone. Inoltre in concerto con vari Tour Operator, il Napoli, al fine di rendere disponibile una buona opportunità che possa facilitare l’organizzazione della trasferta ai tifosi azzurri che hanno progettato di seguire la propria squadra del cuore in Spagna, ha messo a disposizione dei pacchetti comprensivi di volo più biglietto ad un prezzo calmierato. Qui di seguito le varie agenzie di viaggio che hanno aderito:

Reteuropa Viaggi e Turismo (Nola) Cis Nola isola 3 torre 3 Tel. 081/5108286

Planet Travel (Napoli) Via Francesco Solimena, 68 Tel. 081/3654550

Freelander Viaggi (Napoli) Via dell’Epomeo, 400 Tel. 081/7662801

14° Poerio (Napoli) Via Carlo Poerio, 14 Tel. 081/7640623

Inperoso Tours (Crispano) Via Armando Diaz, 27/29 Tel. 081/8363304

Bolina Viaggi (Ottaviano) Viale Elena, 82 Tel. 081/5289574

