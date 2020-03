Possibili date sulla ripresa del campionato di massima serie

Nel corso della riunione straordinaria della UEFA tenutasi ieri a Nyon, si sono fatte delle ipotesi sulle possibili date per la ripresa dei vari campionati nazionali. Per ciò che riguarda la Serie A sono ben 7 le date proposte per portare a termine il campionato che dovrà terminare entro il 30 giugno, data di scadenza dei contratti dei calciatori. Una delle ipotesi più ottimistiche è quella di tornare a giocare il 14 o il 28 aprile, se non fosse ancora possibile, allora si slitterebbe a maggio cioè il 5, il 12, il 19 o addirittura il 26 maggio. Si è ipotizzato di far disputare le gare di massima serie il mercoledì e le coppe europee di domenica, in maniera tale da incastrare tutte le partite mancanti e riuscire a finire il 30 giugno. Tuttavia per ora parliamo sempre di ipotesi perché le certezze non ci sono ancora.

Questo articolo è stato letto 114 volte