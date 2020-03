I calciatori del Napoli si allenano a casa propria

Fermo il campionato e gli allenamenti, i giocatori del Napoli, per tenersi in forma, continuano la preparazione atletica tra le mura domestiche. Insigne ha postato sui social un video che lo ritrae mentre fa degli esercizi. Esercizi fisici, tuttavia legati ad una corretta e sana alimentazione. Lo staff medico della società ha, infatti, imposto a tutti una dieta ferrea da rispettare nel corso della loro quarantena in casa. Tale dieta prevede cinque pasti al giorno ovvero colazione, pranzo, cena e due piccoli spuntini, però seguendo con un numero di calorie inferiore rispetto a quello assunto durante la fase agonistica Gli azzurri potranno mangiare carni bianche, pesce, specialmente quello che contiene vitamina D contro le infezioni, quindi uova, latte e derivati e soprattutto verdure a foglia larga. Proibiti cibi fritti, dolci e bibite gassate. I medici, inoltre hanno consigliato di assumere alimenti antiossidanti come per esempio i funghi e l’aglio che permettono di prevenire possibili influenze o tosse. Secondo il comunicato del club partenopeo di ieri, la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno è prevista per lunedì della prossima settimana, ma ovviamente nulla ancora è sicuro se l’emergenza attuale resterà tale.

