In un’intervista raccolta dal quotidiano “Repubblica”, l’immunologo Pierluigi Lopalco, il quale ha assunto il coordinamento scientifico della Task force contro il Coronavirus, ha affermato che molto difficilmente il pubblico tornerà a riempire gli stadi prima del prossimo mese di ottobre. Ma vediamo nel dettaglio quanto dichiarato dal dottore italiano, vissuto molti anni in Svezia, dove si è occupato delle strategie vaccinali per conto del Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie virali:

“Due, tre giorni dopo che osserveremo scendere la curva in modo costante potremo affermare che c’è stato il picco. Adesso non si possono fare delle previsioni attendibili, perché le variabili in gioco sono moltissime. Ci vorrebbe soltanto una sfera di cristallo o strumenti di calcolo che io non conosco. Di certo questa assurda situazione ha ancora tempi lunghi. Ho ascoltato in questo periodo cose incredibili per quanto riguarda lo sport; il ministro Spatafora ha dichiarato che il campionato di calcio potrebbe riprendere ai primi di maggio, “a porte aperte o a porte chiuse”. Ma stiamo scherzando? Prima di ottobre credo sarà impossibile riavere gente allo stadio. Le restrizioni in corso dureranno almeno fino all’estate: ovviamente si tornerà a lavorare, ad uscire, ma si dovrà fare tutto con molta calma e cautela. Il nostro Governo sta agendo bene, il popolo italiano è intelligente però ha bisogno del pugno duro in un’emergenza simile”

