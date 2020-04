Lo Monaco: “Lozano? Se il Napoli decidesse di cederlo, potrebbe soltanto darlo in prestito”

Pietro Lo Monaco parla a Marte Sport Live: “La ripresa del calcio è dovuta ovviamente anche ad un fattore economico. Rinunciare ai diritti televisivi sarebbe una catastrofe per tutte le squadre di serie A. Se poi il campionato dovesse essere dichiarato concluso, ci dovrebbero essere atteggiamenti conseguenziali. In Belgio hanno fatto così e hanno assegnato pure lo scudetto e gli altri verdetti. Ovviamente è molto più difficile per le squadre di B e di C. La ripresa sarà a porte rigidamente chiuse e sarà un problema che ci porteremo avanti fino ad ottobre-novembre. Sarà un altro calcio che andrà in scena per soddisfare determinate esigenze. Lozano? Non ha mai fatto la prima o la seconda punta, ha sempre fatto l’attaccante esterno di sinistra. La scelta è stata fatta in base all’età e alla situazione eventuale di Insigne. Se il Napoli decidesse di cedere il messicano, potrebbe soltanto darlo in prestito. Sarebbe impossibile capitalizzare quanto speso la scorsa estate”.

Fonte: radiomarte.it

