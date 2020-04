De Nicola: “I criteri per la ripresa sono molto rigorosi, bisogna fare i tamponi e avere un centro per le analisi”

Alfonso De Nicola parla a Marte Sport Live: “I criteri per la ripresa sono molto rigorosi. Bisogna fare i tamponi e avere un centro per le analisi. Il Napoli riuscirà sicuramente ad organizzarsi, non so se ci sarà un contatto con Pineta Grande come era ai miei tempi. Il protocollo mi convince, meno la tempistica. Nei primi giorni di ritiro bisogna fare delle indagini o forse anche prima. Parlo non soltanto dei calciatori, ma tutta la galassia che ruota attorno ai calciatori. In un albergo, ad esempio, andrebbe controllato il personale che entra a contatto con i giocatori. Bisogna evitare promiscuità. Credo che la struttura del Napoli sia adeguata. Mertens? Può dare ancora tanto al Napoli, ha un bel motore e può giocare tantissimo. Deve soltanto mantenersi bene fisicamente”.

Fonte: radiomarte.it

