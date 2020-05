Carnevale: “Le immagini del primo scudetto del Napoli mi fanno venire ancora i brividi”

Andrea Carnevale parla a Marte Sport Live: “Ho rivisto tante partite del passato, Bianchi mi faceva giocare un po’ alla Mandzukic sulla fascia. All’inizio rimasi sbalordito anche io: ho fatto anche il centrocampista e il difensore. Le immagini del primo scudetto del Napoli mi fanno venire ancora i brividi: mi sono sentito ancora calciatore. Non ho mai tolto questa maglietta. Il gol più importante è stato quello con la Fiorentina: ho sentito l’affetto di centomila persona e quella rete è stata decisiva. Meret? L’ho detto diverse volte. Non mi priverei mai di un grande portiere come lui. E’ incappato in una stagione poco fortunata del Napoli: all’inizio c’era la convinzione di vincere lo scudetto, poi è andata male. E’ stato esonerato Ancelotti, è arrivato Gattuso. Meret non ha reso all’inizio come avrebbe dovuto: ha sbagliato tre o quattro partite. Zielinski? Lui è già a livelli altissimi. Resta un fuoriclasse. Ricordo bene la prima volta che l’ho visto: non riuscii a capire se fosse destro o sinistro. Ha 25 anni e ha ancora margini di miglioramento”.

Fonte: radiomarte.it

