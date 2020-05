Napoli in ritiro quando sarà ufficiale la data della ripartenza

I calciatori del Napoli continuano, per il momento, gli allenamenti a carattere individuale, come da decreto governativo. All’’hotel vicino al centro Sportivo di Castel Volturno non è iniziato ancora nessun lavoro di sanificazione ed è quindi chiuso. Come riporta questa mattina il Corriere del Mezzogiorno la squadra agli ordini di Rino Gattuso proseguirà il lavoro a gruppetti anche la settimana prossima aspettando una decisione definitiva sulla ripresa o meno del campionato. Il presidente De Laurentiis non manderà in ritiro la rosa fin quando non ci sarà una data certa per portare a termine la stagione. Sebbene la data scelta dalla Federazione sia stata fissata per il 13 giugno, nulla è attualmente ufficiale. Troppi dubbi aleggiano sulla ripartenza, nessuno vuole assumersi delle responsabilità su eventuali diffusioni di nuovi contagi dei calciatori in caso di ripresa del torneo.

Questo articolo è stato letto 58 volte