Gattuso vuole che anche Callejon resti a Napoli

Come si sa la posizione dell’esterno azzurro Josè Maria Callejon è ancora in bilico; il suo rinnovo non è stato trattato. Al momento tutto resta incerto, il suo contratto è in scadenza per cui sarebbe libero di scegliersi una destinazione, andando via da Napoli a parametro zero. Su di lui, come riportato dal quotidiano iberico As, già si sono fiondate il Valencia ed il Siviglia, ma nulla è deciso. La conferma del calciatore spagnolo, così come quella di Dries Mertens, per il tecnico del Napoli Rino Gattuso, è fondamentale. L’ex allenatore del Milan punta ancora sui tre piccoletti del trio d’attacco, per cui si auspica che lo spagnolo resti un altro anno all’ombra del Vesuvio. Le parti interessate dunque, vista la volontà del condottiero partenopeo, potrebbero addivenire ad un accordo con buona pace delle due società spagnole interessate a Callejon. D’altronde l’ex giocatore del Real Madrid, voluto fortemente da Benitez, ha dato tantissimo, in questi anni di permanenza alla corte di De Laurentiis, quindi, lasciarlo partire senza colpo ferire non sarebbe bello.