Il Mattino: il Napoli non rimborserà i tifosi ma distribuirà voucher per la prossima stagione

Sul quotidiano per eccellenza della città partenopea, ovvero “Il Mattino”, stamane si legge che la SSCN non rimborserà i suoi tifosi che hanno acquistato gli abbonamenti o i tagliandi per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, bensì distribuirà dei voucher che saranno fruibili per la prossima stagione. Per la cronaca sono 12mila gli abbonati e ben 50mila i supporters azzurri che sono in possesso del biglietto di Napoli vs Inter. La scelta, tuttavia, non è ancora ufficiale ma l’idea del club di De Laurentiis è quella di non restituire soldi cash a nessuno. Nei prossimi giorni conosceremo tempi e modalità per ricevere tali voucher che sostituiranno il titolo di ingresso allo stadio San Paolo per il campionato 2020/21.