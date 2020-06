GdS: cambia l’orario delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà alle 21

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, è stato deciso di cambiare l’orario delle due partite delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Sia Juventus – Milan di venerdì, che Napoli – Inter di sabato, non si disputeranno più alle 20,45, come stabilito in precedenza, bensì alle ore 21. Intanto, nel tardo pomeriggio di oggi, la Lega renderà noto ufficialmente che non ci saranno i canonici due tempi supplementari di 15 minuti in caso di stesso risultato del match di andata, che porterebbe alla perfetta parità. Dopo i 90 minuti regolamenterà si passerà direttamente alla lotteria dei rigori. Ricordiamo infine che resta la regola dei gol doppi in trasferta, qualora risultassero uguali le reti segnate nei 180 minuti. Tanto per fare un esempio, nonché toccando ferro, se i nerazzurri si imponessero al San Paolo col punteggio di 2 a 1 che pareggerebbe i conti, ad accedere alla finale sarebbe l’Inter.