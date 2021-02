Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Benevento in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.