PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket-Orasì Ravenna, Sacripanti: “Manteniamo la nostra identità”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A2, affronta la Orasì Ravenna.

Il match si giocherà domani, Domenica 28 Febbraio, alle 20,30 al PalaBarbuto di Napoli, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri, dopo la bella vittoria di Pistoia, sono attesi da una sfida insidiosa contro una formazione che, nelle ultime settimane, ha ottenuto in trasferta vittorie importanti

Nella prima sfida tra le due formazioni gli azzurri si sono imposti per 69 a 54. Jordan Parks, con 16 punti, fu il miglior realizzatore dell’incontro..

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Roberto Radaelli (Rho), Daniele Caruso (Milano) e Giampaolo Marota( San Benedetto del Tronto)

Nel corso dell’intervallo della gara del PalaBarbuto sarà ricordato l’ex Arbitro Internazionale e Dirigente Pietro Pallonetto, recentemente scomparso.

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Sappiamo, nella sfida contro la Orasì Ravenna, di dover attaccare difese diverse. Il controllo del ritmo e la gestione del tempo della gara sarà importante per incanalare la partita sui nostri binari. Loro hanno rivoluzionato la squadra con l’ innesto di un giocatore davvero bravo nel mettere in ritmo tutti. Veniamo da una partita in trasferta affrontata con il giusto atteggiamento e dobbiamo continuare a mantenere questa identità.”

La gara tra Gevi Napoli Basket e Orasi Ravenna sarà trasmessa in diretta in ambito locale su CapriEvent, Canale 271 del digitale terrestre. Il collegamento, in diretta dal PalaBarbuto, inizierà alle ore 20:15. Sia prima che durante, e nell’immediato post gara, sarà possibile seguire le interviste ed i commenti dei protagonisti. Inoltre, come consuetudine, Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.