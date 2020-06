GdS: azzurri delusi e rammaricati dopo il vertice di ieri con il presidente

Dopo l’incontro di ieri, tra il patron azzurro ed i calciatori del Napoli, a Castel Volturno, come riporta l’edizione odierna del quotidiano sportivo dalle pagine rosa, serpeggia delusione e sconforto. La squadra si attendeva buone notizie riguardo le multe ed il pagamento degli stipendi arretrati. Ma così non è stato: De Laurentiis non ha accennato minimamente a tali argomenti, ha solo affermato che tutti saranno pagati ma ci vorranno ancora tempi non brevi. In definitiva le parole del massimo esponente del club partenopeo non hanno affatto rispecchiato ciò che tutti, calciatori e staff tecnico avrebbero voluto sentire, in particolar modo due giorni prima dell’importante semifinale di coppa Italia contro l’Inter. Certamente questa situazione potrà influire non poco sul morale della rosa; l’incontro poteva rappresentare una grande occasione per incentivare, magari prospettando anche un premio, Mertens e compagni alla conquista della finale della manifestazione tricolore. Nessun discorso neanche per la vicenda multe, il che fa pensare che De Laurentiis non sia intenzionato a rinunciare all’arbitrato richiesto, qualche mese fa. Una mossa, a mio avviso, inopportuna in un momento così delicato della stagione che potrebbe portare ripercussioni negative.